Raccolta rifiuti, trasporto e sportelli: le variazioni dei servizi di Asp durante il periodo natalizio

Durante il periodo natalizio i servizi di Asp subiranno alcune variazioni.

Trasporti e mobilità

Tutte le linee frazionali saranno sospese a partire da venerdì 24 dicembre e fino a sabato 8 gennaio 2022. Riprenderanno a circolare con i consueti orari a partire da lunedì 10 gennaio 2022. Sabato 25 dicembre e sabato 1° gennaio 2022 il servizio di trasporto pubblico non verrà effettuato. Domenica 26 dicembre e giovedì 6 gennaio 2022 circoleranno gli autobus delle linee festive A e B.

Igiene Urbana

Nelle giornate di sabato 25 dicembre e sabato 1° gennaio 2022 la raccolta porta a porta dei rifiuti non verrà effettuata in città e nelle frazioni.

Le raccolte della carta nel centro cittadino verranno anticipate a venerdì 24 e venerdì 31 dicembre. Lo svuotamento dei contenitori sarà effettuato a partire dalle ore 7. Nella zona cittadina 6 le raccolte di organico e indifferenziato saranno anticipate a venerdì 24 e venerdì 31 dicembre. Lo svuotamento dei contenitori sarà effettuato a partire dalle ore 13.

Area interessata: corso P. Chiesa, corso G. Ferraris, corso Cavallotti, piazza L. Da Vinci, corso Einaudi (dai numeri 156/80) piazza Marconi, corso Matteotti, corso Gramsci, corso Don Minzoni, viale Don Bianco, Villaggio Bellavista e vie limitrofe.

Nella zona cittadina 3 le raccolte di organico, carta e plastica saranno posticipate a lunedì 27 dicembre e lunedì 3 gennaio 2022. Lo svuotamento dei contenitori sarà effettuato a partire dalle ore 13.

Area interessata: corso Dante (fino ai numeri 133/116), via Pietro Micca, corso Volta, via Monte Rainero, strada Fortino, corso Milano, via Mons. Marello e vie limitrofe.

Nella zona frazionale 6 la raccolta dell’indifferenziato prevista per sabato 25 dicembre verrà anticipata a venerdì 24 e le raccolte di carta e plastica di sabato 1° gennaio saranno anticipate a venerdì 31 dicembre. L’esposizione dei contenitori dovrà essere effettuata, in entrambe le date, entro le ore 6.

Area interessata: corso Savona (dai numeri 274/387), Trincere, Boana, San Marzanotto, Valle Tanaro, Bricco Gianotti, Carretti, Bricco Biamino, Montemarzo.

L’Ecocentro di via Ceca sarà chiuso nelle giornate di sabato 25 dicembre, sabato 1 e giovedì 6 gennaio.

Nei restanti giorni osserverà il regolare orario: dal lunedì al giovedì, 8,30-12,30 – 14,30-17,00 – venerdì, 8,30-12,30 – sabato: 8,30-12,30 (riservato alle sole utenze domestiche). Lo sportello Igiene Urbana di via corso Cavallotti 45 (Enofila), in cui è possibile ritirare sacchetti e contenitori per la raccolta differenziata e svolgere pratiche, sarà chiuso venerdì 24 e venerdì 31 dicembre, oltre a venerdì 7 gennaio.

Nei restanti giorni osserverà il regolare orario: dal lunedì al venerdì, 8,30-12,30.

Il servizio di prenotazione per il ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio non sarà attivo venerdì 24 e venerdì 31 dicembre, oltre a venerdì 7 gennaio. Nei rimanenti giorni sarà possibile prenotare telefonando al numero 0141.434751 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì, dalle ore 14,30 alle ore 16,30; il venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Servizio Idrico Integrato

Gli sportelli per i rapporti con l’utenza del Servizio Idrico Integrato della sede Asp di corso Don Minzoni 86 saranno chiusi nelle giornate di venerdì 24 e 31 dicembre. Saranno aperti nei restanti giorni con il regolare orario, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 16,30.

Servizi Cimiteriali

Lo sportello per l’illuminazione votiva nei cimiteri sarà chiuso nelle giornate di venerdì 24 e 31 dicembre. Nei restanti giorni osserverà il regolare orario: lunedì, dalle ore 13,30 alle ore 17,15; venerdì, dalle ore 14 alle ore 16,30.

Per informazioni: www.asp.asti.it – tel. 0141 434611 – App AstiSmartBus – App Junker, App AstiH20 e App AstiCimiteri.