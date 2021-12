Quali sono i migliori materassi per dormire

La scelta del materasso sul quale dormire è un elemento che ha un impatto fondamentale sulla qualità del sonno, oltre che sull’eventuale comparsa di fastidi più o meno invasivi a livello di salute dato che a lungo andare possono palesarsi disturbi quali dolori alla schiena, alla cervicale, alla testa ma anche insonnia con annessi disturbi dell’umore.

Un fattore spesso sottovalutato quando si prendono in considerazione eventuali fattori relativi alla comparsa, ad esempio, dell’insonnia; spesso non ci si focalizza su quello che potrebbe essere un rimedio alla portata di mano, ovvero la tipologia del materasso sul quale si riposa.

Oggi esistono diverse tipologie di prodotti, il mercato si è fatto molto più ampio rispetto al passato e questo consente a chiunque di scegliere un modello adatto alle proprie esigenze. Non esiste un modello migliore di materasso sul quale riposare, dipende da elementi soggettivi: ma certamente il consiglio generale è quello di evitare di rivolgersi a prodotti troppo dozzinali cercando il risparmio a tutti i costi. Perché, come si diceva, quella del materasso è una scelta delicata e importante sotto tanti punti di vista.

I materassi in memory

Partendo proprio da esigenze soggettive, da qualche tempo hanno fatto la comparsa sul mercato i materassi in memory foam, che vanno a memorizzare le esigenze del cliente andando ad adattarsi alle sue abitudini nel sonno. Questo genere di prodotto viene infatti creato con un materiale flessibile, che si adatta alla conformazione del corpo di chi lo utilizza, consentendo quindi di assumere una posizione più comoda durante la notte.

Una conquista piuttosto recente, arrivata da poco sul mercato e che vede oggi prodotti di qualità assoluta anche made in Italy, come nel caso dei materassi in memory Veradea che vengono realizzati con approccio memory foam e memory gel per garantire il perfetto allineamento della colonna vertebrale durante le ore notturne.

I materassi in lattice e quelli a molle

Altra tipologia di prodotto sono i materassi in lattice, sostanza derivata dalla gomma che può essere naturale o sintetica. I materassi di questo genere sono piuttosto rigidi e consentono di distribuire il peso del corpo in modo uniforme nel corso della notte.

Ci sono infine i materassi a molle, quelli più tradizionalmente noti, probabilmente quelli sui quali riposavano anche i nostri nonni; tutt’oggi hanno una fetta di mercato piuttosto importante anche perché nel corso del tempo si sono evoluti e rappresentano sempre una garanzia di qualità. Gli ultimi modelli sono a molle insaccate, quindi inserite singolarmente in fase di produzione, e permettono un’areazione ottimale.

Foto fonte www.pixabay.com