Provincia di Asti: aperto il passaggio provvisorio sulla strada provinciale tra San Damiano e Ferrere

La Provincia di Asti rende noto che nella mattinata di lunedì 29 novembre 2021 è stato aperto al traffico veicolare il passaggio provvisorio lungo la S.P. 19 (in frazione Martinetta, territorio comunale di San Damiano d’Asti), all’altezza del ponte sul Rio Valmaggiore, limitato già nei mesi scorsi al traffico dei mezzi pesanti.

L’intervento è stato realizzato, in circa un mese di lavoro, dalla ditta Franco Eugenio S.r.l. Il valore complessivo dell’opera ammonta a circa 150000 euro, finanziata con fondi dell’ente provinciale.

Presenti all’inaugurazione del nuovo tratto viario Paolo Lanfranco (presidente della Provincia di Asti) ed i sindaci Davide Migliasso (Comune di San Damiano d’Asti) e Silvio Maria Tealdi (Comune di Ferrere), i cui territori sono direttamente interessati dall’intervento.

Lanfranco ha commentato: “Ringrazio la ditta appaltatrice per la celerità dell’intervento e gli automobilisti per la pazienza dimostrata. È bello condividere con i colleghi Migliasso e Tealdi un significativo passo in avanti verso strade più moderne e sicure nell’Astigiano”.