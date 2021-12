Primo incontro di orientamento per l’Istituto Alfieri di Asti

Si svolgerà sabato 18 dicembre la prima iniziativa di orientamento in presenza dell’IIS “V.Alfieri”, dedicata ai giovani delle scuole medie e alle loro famiglie, per presentare gli indirizzi di studio e le caratteristiche delle tre scuole (Liceo Classico, Artistico e Istituto Professionale).

La dirigente scolastica, i docenti e gli studenti accoglieranno i futuri studenti e le loro famiglie per presentare i locali e la ricca e diversificata offerta formativa dell’Istituzione scolastica. La dirigente, Stella Perrone, presenterà l’offerta formativa delle tre scuole, i docenti illustreranno i vari ambiti disciplinari, gli sbocchi disciplinari e le iniziative di supporto allo studio realizzate; si potranno vedere brevi video di presentazione delle attività didattiche degli studenti e dei percorsi formativi, oltre che presentazioni di ex-alunni e di alunni ancora in corso.

I docenti dell’Istituto saranno inoltre a disposizione di genitori e alunni, per rispondere a domande e risolvere dubbi sulla scelta dell’indirizzo del prossimo percorso di studio. E’ necessaria la prenotazione, in quanto la visita è organizzata per piccoli gruppi in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica. Tutte le informazioni sono reperibili alla pagina del sito web dedicata all’orientamento: https://www.istitutovalfieri.edu.it/valfieri/orientamento/

Sono previsti anche incontri a distanza, secondo il seguente calendario:

Necessaria la prenotazione tramite il seguente LINK

Il secondo appuntamento in presenza dedicato a genitori e studenti si svolgerà il 15 Gennaio 2022. Clicca QUI per il volantino di presentazione dell’Open School.