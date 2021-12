\'Presepiando\' nelle scuole di Gabiano

Attraversando la frazione Cantavenna del comune di Gabiano si possono ammirare tanti originali presepi, tra cui quello realizzato dagli alunni della scuola primaria e dell’infanzia di Gabiano.

I bambini delle scuole, con impegno ed entusiasmo, hanno disegnato e pitturato i vari personaggi, durante le ore di lezione, curando i particolari e usando colori vivaci. Ogni personaggio è stato realizzato su un pannello di compensato. Il risultato è una colorata rappresentazione della natività che vi invitiamo ad andare a vedere: il presepe è stato allestito su una striscia di prato a bordo strada e in leggera pendenza, poco distante dalla chiesa parrocchiale.

Dalla scuola il ringraziamento a Franco Godino e l’Associazione “I love Cantavenna” per aver, anche quest’anno, riproposto l’idea di creare un presepe, per i pannelli e per l’allestimento.