Asti, prenotazioni aperte per partecipare agli open day delle scuole del V circolo didattico

Sono aperte le adesioni per visitare i plessi scolastici del V Circolo Didattico.

Oltre alla realtà frazionale di Serravalle d’Asti in cui sono presenti Infanzia – monosezione – e Primaria – tre classi e una pluriclasse- (leggi QUI per saperne di più) gli open day sono previsti anche nelle altre scuole cittadine: Rio Crosio, M. Buonarroti (elementari) XXV Aprile con tre sezioni, Lilla, Arcobaleno e Giallo, presso la scuola primaria Rio Crosio (materna).

Si svolgeranno in presenza, a piccoli gruppi e su prenotazione, nelle seguenti giornate: sabato 4 dicembre 9-12; martedì 7 dicembre 16,45-18,15; sabato 11 dicembre 9-12.

E’ possibile prenotare per una sola persona a famiglia, al fine di permettere più visite e non sarà possibile essere accompagnati dai bambini. Il numero delle persone accolte per ogni appuntamento sarà di 15, nel rispetto delle regole del protocollo anticovid e munite di greenpass.

“Invitiamo a partecipare a questi momenti per conoscere le strutture scolastiche, le attività e i progetti didattici che sono proposti – dichiara la dirigente scolastica Graziella Ventimiglia – Per quanto riguarda la Primaria saranno 130 i bambini che potranno essere accolti nelle nostre scuole”.

Di seguito i link di prenotazione

PRENOTAZIONI INFANZIA

PRENOTAZIONI PRIMARIA