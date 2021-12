Pranzo sociale e scambio di auguri della sezione di Asti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia

Domenica 12 dicembre 2021, nell’elegante cornice del Ristorante Antico Casale di Asti – frazione Bramairate, si sono ritrovati, a distanza di due anni, i soci dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – Sezione di Asti per il tradizionale pranzo sociale e lo scambio di auguri in occasione delle imminenti festività natalizie e di fine di anno.

A fare gli onori di casa il Presidente del sodalizio astigiano, Brig. Capo Cav. Michele Marchese, unitamente al consiglio direttivo recentemente eletto.

L’incontro conviviale è stato impreziosito dalla presenza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Asti Col. Antonio G. Garaglio il quale, nel corso del suo saluto ai soci presenti, ha voluto ancora una volta testimoniare la vicinanza e l’affetto che lega i finanzieri astigiani in servizio ai colleghi in pensione.

Si è altresì proceduto alla consegna degli attestati di benemerenza al Mar.Magg.A. Anselmo Carozzo, al Mar.Magg.A. Mario Fraioli e al Brig. Francesco Mette, soci ordinari che hanno compiuto gli 85 anni di età e al socio simpatizzante Igor Canzeri per la sua costante disponibilità e attaccamento alla Sezione A.N.F.I. di Asti.