Poste Italiane: anche in provincia di Asti spedite migliaia di lettere indirizzate a Babbo Natale

Anche quest’anno molti bambini della provincia di Asti hanno imbucato le letterine di Babbo Natale nelle centinaia di cassette di impostazione presenti sul territorio o affidandole ai 120 Uffici Postali della provincia.

Cristina Tarasco svolge il ruolo di portalettere da cinque anni e ha avuto spesso occasione di consegnare lettere indirizzate a Santa Claus: “Sono molto orgogliosa di questo compito – afferma Cristina. Sapere che dentro quelle lettere ci sono la gioia e la speranza dei bambini mi rende fiera del mio lavoro. Ogni anno mi capita di recapitare diverse missive destinate a Babbo Natale, segno che i bambini credono sempre alla magia che solo questa ricorrenza può dare”

I bambini si affidano a Poste Italiane per consegnare lettere che contengono i loro desideri, che riguardano le cose più diverse, ovviamente giocattoli ma anche speranze e pensieri legati a questo momento storico che stiamo vivendo.

Sofia ha un pensiero di solidarietà: “Spero che quest’anno tu stia bene e riesca a passare un Natale come tutti gli altri nonostante sia un anno difficile ma comunque bello” mentre Christian abbina la voglia di giocattoli all’affetto che nutre per Santa Claus: “Caro Babbo Natale, mi piacerebbe tanto ricevere pedali, volante e giochi per la PS4, Alexa e un gioco per il mio cane Teo. Mi raccomando saluta le renne, biscotti latte e carote sul balcone! Ti voglio bene” Infine Gaia, che affida al canuto Babbo una dolcissima richiesta: “Quest’anno per Natale vorrei che la mia famiglia fosse tutta assieme. Per piacere fai nevicare?”

Poste Italiane conferma il proprio ruolo di attore capillare al servizio dei cittadini anche a Natale, il momento per eccellenza di gioia comunitaria, senza tralasciare il ruolo fondamentale anche nei momenti più difficili, come ad esempio nella gestione della pandemia dovuta al COVID 19, dove la consegna dei vaccini e la realizzazione del portale prenotazione sono state fondamentali.