Personalizzato e sostenibile: quando il pacchetto è più importante del regalo

Natale è ormai alle porte. Gli adulti stanno trascorrendo questi giorni in modo frenetico tra corse all’ultimo regalo e ordinazioni per il pranzo in famiglia. Quelli che dovrebbero essere i momenti più felici dell’anno si trasformano spesso in giornate cariche di ansia.

I tempi di adulti e bambini sono molto diversi. Così come le loro priorità. In questi giorni addirittura le buone pratiche ambientali messe in campo durante tutto l’anno rischiano di essere accantonate.

Tra immancabili sprechi di cibo e stoviglie usa e getta quanti rifiuti produciamo durante le Festività? Ci avete mai pensato? E allora ecco un’idea non solo per produrre meno rifiuti, ma anche per realizzare pacchetti regalo personalizzati mandando un vero e proprio messaggio ambientale basato sul concetto di riuso.

Prima di tutto è necessario, prima di acquistare della carta regalo o dei nastrini, cercare in casa se ci sono ancora avanzi degli anni scorsi. Se non ne abbiamo possiamo usare fogli di giornali o riviste. Destinati ad essere buttati via potranno ancora avere qualche ora di gloriosa vita in più. In questo periodo starete mangiando molti mandarini e clementine (sono di stagione e hanno vitamina C!) e allora perché non trasformarli in profumati addobbi da aggiungere ai pacchi regalo? Con le formine per realizzare i biscotti, basta infine tagliare le bucce e farle seccare su un termosifone o una fonte di calore.

Sono piccole idee che fanno risparmiare in carta regalo e mandano un messaggio forte e chiaro: “Il miglior rifiuto è quello che non viene prodotto e non dimentichiamoci mai dell’ambiente!”

E poi cosa c’è di meglio di un pacchetto personalizzato? A spiegarcelo è Viviana Valsania, mamma di Linda che afferma: “Ciò che sta fuori ha molto più valore di qualunque cosa ci sia all’interno”. Questo perché ogni pacchetto cela in sè manualità, controllo, fluidità, forza nelle mani, buona coordinazione occhio-mano, creatività e soprattutto impegno. Significa che quel pacchetto è stato realizzato davvero con il cuore.

I pacchetti regalo di Linda sono bellissimi! Come saranno i vostri? Date sfogo alla fantasia!

