Parte il gennaio 2022 targato Rava e Fava: tanti gli appuntamenti tra saldi, premiazioni e benessere d’inverno

Prima parte di gennaio in casa Rava e Fava segnato dall’arrivo della Befana con il vasto assortimento di calze in cotone e/o juta da artigiani del circuito del commercio equo e solidale: nei due punti vendita sono disponibili pronte per essere personalizzate e riempite con tanti dolci bio.

Dal 5 gennaio partono i saldi alla Bottega di via Cavour 83 su abbigliamento ed accessori della collezione autunno-inverno; la campagna saldi denominata: ‘Siamo ridotti bene’ vuole evidenziare che il prezzo scontato non va ad intaccare il giusto compenso ai nostri artigiani tessili.

Dal 12 al 23 gennaio doppia proposta per il primo appuntamento di ‘Benessere d’Inverno 2022’: il trattamento delle pelli secche nel periodo più freddo dell’anno; in via Cavour la proposta cosmetica specifica di Natyr ed in piazza Porta Torino di Weleda.

Sabato 15 gennaio al NaturaSì di piazza Porta Torino iniziamo un ciclo di giornate per conoscere da vicino le aziende agricole italiane ‘Le Terre di Ecor’ partendo dalla storica San Michele della laguna veneziana: verdure tipiche invernali, formaggi e passata di pomodoro.

Sempre sabato 15 ma in bottega dalle ore 16.00 è prevista la premiazione della 6° edizione del concorso per le Scuole : ‘Pensieri di pace per un Natale di Fratellanza’.

L’evento verrà organizzato nel rispetto delle norme anti-covid 19 in vigore.

Ricordiamo inoltre che fino al 31 gennaio alla bottega di via Cavour è spendibile il buono da 10 Euro ritirato a dicembre: su una spesa di 50 Euro di prodotti alimentari e cosmesi Altromercato.

Per scaricare la locandina con gli appuntamenti dei primi quindici giorni di gennaio 2022 della Cooperativa della Rava e della Fava clicca qui —–>>>> GENNAIO 2022 PRIMA QUINDICINA