Orari più ampi nel periodo prenatalizio per i punti vendita bio-equo e solidali di San Damiano e Costigliole d’Asti

Si ampliano nel periodo pre-natalizio gli orari di apertura dei punti vendita bio-equo e solidali nella nostra provincia collegati alla Cooperativa Rava e Fava di Asti che sarà presente a San Damiano con il punto vendita ‘QUALCOSA DI GIUSTO’ in via Roma 10 grazie al prezioso lavoro dei volontari Associazione ‘Gruppo per l’Autogestione’ e a Costigliole d’Asti con punto vendita ‘QUALCOSA DI BUONO’ in viale Marconi 36 nella sede operativa della Cooperativa sociale Le Ali.

L’offerta è molto ampia con particolare attenzione alle confezioni-ceste-scatole natalizie: prodotti da filiere bio locali e del commercio equo e solidale.

A San Damiano d’Asti dal 2 al 24 dicembre apertura tutti i giorni con orario 9.30-12.30 ad esclusione del martedì. Riferimento 388-8323063

A Costigliole d’Asti dal 2 al 23 dicembre aperti il martedì ed il sabato dalle 9.00 alle 12.00 ed il giovedì 9-12/15-18. Riferimento 348-2309368

PUNTI VENDITA PROVINCIA NATALE 2021