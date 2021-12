Si terrà il 22 dicembre l’open day in presenza alla Scuola dell’Infanzia di Tonco.

Le insegnanti accoglieranno i genitori dei futuri iscritti dalle 16,30 alle 18 nel plesso in via Cavour 6 per una visita guidata. E’ necessario essere in possesso di green pass e contattare la scuola per prendere appuntamento (0141991113)