Olio di CBD: benefici, come si usa, utilizzo sugli animali

Da diverso tempo a questa parte, l’interesse verso i rimedi naturali è cresciuto tantissimo. Nell’ambito dei prodotti più richiesti, spicca l’olio aromatico con CBD. Se ti stai chiedendo quali siano i suoi benefici, come utilizzarlo e quali siano le evidenze scientifiche relative al suo impiego in ambito veterinario – soprattutto su cani e gatti – prosegui nella lettura dei prossimi paragrafi.

Olio di cannabidiolo: i benefici (scientificamente provati)

I benefici dell’olio di cannabidiolo sono numerosi. Uno dei più famosi riguarda la sua capacità di tenere sotto controllo l’ansia. Si tratta di una proprietà scientificamente provata. Tra gli studi di riferimento, uno particolarmente importante risale al 2017. Lavoro scientifico pubblicato sulla rivista Brazilian Journal of Psychiatry. Gli esperti che hanno gestito la ricerca si sono concentrati sulla situazione di 57 uomini, monitorando la loro ansia in una situazione in cui dovevano parlare in pubblico.

Parte del campione è stata trattata con un placebo. Parte, invece, con una quantità di CBD compresa tra i 300 e i 600 mg. Al follow up, è stato possibile individuare, nei soggetti che avevano assunto il CBD, punteggi di ansia decisamente ridotti.

Utile per tenere sotto controllo lo stress post traumatico, il CBD ha anche il vantaggio di essere – sempre dati scientifici alla mano – un valido punto di riferimento contro il dolore cronico.

Come assumerlo

L’olio di CBD è considerato la soluzione migliore per assumere il cannabidiolo in virtù della sua semplicità di utilizzo. Basta versarne qualche goccia sotto la lingua e, come si suol dire, il gioco è fatto. Per quanto riguarda il dosaggio, non esistono indicazioni stringenti. Bisogna, man mano che passa il tempo, monitorare le reazioni del corpo e trovare così la quadra tra efficacia del prodotto e sua tollerabilità.

Olio di CBD per animali domestici: un campo di grande interesse

La spesa sempre più consistente che dedichiamo al benessere dei nostri amici a 4 zampe, veri e propri membri della famiglia, ha portato all’ovvia crescita dell’interesse attorno ai rimedi naturali per risolvere le problematiche che li riguardano, siano esse fisiche o psicologiche.

Nell’elenco delle soluzioni in questione, un posto d’onore spetta all’olio di CBD. Cosa sappiamo in merito al suo impiego su cani e gatti? Uno degli studi scientifici più importanti in merito ha avuto inizio nel 2017 e si è concluso a maggio di quest’anno. Il lavoro in questione ha visto il focus sull’efficacia del cannabidiolo nel trattamento dell’epilessia canina.

Studio randomizzato in doppio cieco controllato con placebo, ha coinvolto diversi cani a seguito di una valutazione completa delle crisi epilettiche. Gli esperti che l’hanno condotto, hanno posto l’accento sul fatto che, in caso di comprovata efficacia del CBD nel controllo delle crisi, si potrebbe parlare, a ragione, del cannabidiolo come di uno strumento molto valido per il miglioramento della qualità della vita dei nostri amici a 4 zampe.

Oggi come oggi, con formulazioni ovviamente diverse rispetto a quelle somministrate agli esseri umani, il CBD per cani e gatti è disponibile in commercio ed è sicuro. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, esistono diverse testimonianze scientifiche degne di nota. Una delle più famose ha visto coinvolti alcuni esperti attivi presso la Colorado State University.

Gli studiosi si sono concentrati in particolare su un campione di cani in salute, per la precisione 30 beagle assegnati casualmente all’assunzione di cannabidiolo sotto forma di capsule. Al follow up, il CBD è risultato ben tollerato dagli esemplari. Come in molti altri casi, anche in questo è necessario avere a che fare con studi riguardanti un campione più ampio di animali e aventi il fine di fornire dati in merito agli effetti a lungo termine del cannabinoide.

Alla luce di ciò, prima di somministrare l’olio di CBD al proprio animale domestico è il caso di chiedere consiglio al veterinar