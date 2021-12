Nursing Up: “Si deve immediatamente assumere personale dalle graduatorie Dirmei per evitare che da lunedì ci si trovi in emergenza”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Nursing Up Piemonte.

Dopo che ieri la Regione ha fornito un quadro con direttive chiare su come agire, oggi, entro le prossime 24 ore, le Aziende sanitarie del Piemonte devono provvedere a fare nuovi contratti a tempo determinato, di almeno un anno e non di tre mesi, andando a prelevare i nominativi dalle graduatorie DIRMEI che sono state appena formate. Basta attese, tentennamenti o scuse contabili. Si tratta di una necessità non negoziabile, perché in assenza di questo, da lunedì, quando anche molti contratti a tempo determinato saranno scaduti, si rischia di venire travolti dalle necessità determinate dal nuovo momento pandemico sia negli ospedali dove stanno riaprendo i reparti Covid, sia negli hub di vaccinazione in cui il lavoro sta aumentando.

Lo ribadisce a gran voce il Nursing Up, sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie, sottolineando la possibilità per le aziende, come indicato dalla Regione, di superare anche i tetti di spesa per le assunzioni a tempo determinato di personale da dedicare all’emergenza pandemica.

Il Segretario regionale del Nursing Up Piemonte, Claudio Delli Carri, incalza: “I tempi non sono neanche più stretti, qui siamo in vera emergenza per quel che riguarda il personale. La prossima settimana, a partire da lunedì, se non ci saranno nuovi contratti, alcuni servizi potranno avere grosse difficoltà per la diminuzione del numero di sanitari presenti. Ci va un atto di responsabilità e concretezza da parte delle Aziende Sanitarie, che fino a oggi si sono dimostrate lente e aggrovigliate nei cavilli burocratici. Ora devono agire proponendo contratti di un anno, e non di tre mesi, a coloro che sono inseriti nelle graduatorie Dirmei per le assunzioni. Il problema è che si deve agire subito: oggi stesso.

L’alternativa è trovarsi con le armi scariche e i reparti pieni di pazienti ma con una evidente carenza di infermieri, personale sanitario e di supporto, senza poter agire adeguatamente per contrastare la nuova emergenza pandemica con le conseguenze che si possono immaginare”.

Nursing Up Piemonte

Il Segretario Regionale, Claudio Delli Carri