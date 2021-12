Nuovo Open Day online all’Istituto Artom di Asti

Dopo l’intensa giornata di sabato scorso con l’Open Day in presenza, la consegna delle borse di Studio e la presentazione del giornalino della scuola “Artom News”, l’Istituto Tecnico Alessandro Artom di Asti dedica altri momenti all’incontro con i futuri iscritti.

Domani, sabato 18 dicembre, ci sarà la possibilità di conoscere la scuola con collegamento online. Il 15 gennaio saranno invece nuovamente aperte le porte per una visita in presenza. Saranno giornate in cui le famiglie potranno conoscere l’offerta formativa dell’Istituto guidato dal dirigente Franco Calcagno, sia per la sede di Asti sia di Canelli, avvicinandosi ad una realtà scolastica molto radicata nel territorio e alle sue aziende, che apre molte strade per gli studenti che scelgono i diversi percorsi di studio proposti.

Le giornate di “Open Artom” permetteranno di approfondire gli indirizzi di Informatica, Elettrotecnica, Chimica, Meccatronica (con sede ad Asti e a Canelli) e Manutenzione e Assistenza tecnica professionale (presso la sede di Canelli). Per partecipare agli eventi di Open Artom, sia quelli in presenza sia quello online, è necessario prenotarsi, affinché la scuola possa predisporre un servizio di accoglienza ottimizzato in base alla situazione attuale e in perfetta sicurezza.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni clicca QUI.