Nuova gestione per l’alimentari di Tonco: “I piccoli negozi sono essenziali. Sosteniamoli”

“I piccoli negozi sono linfa vitale per i piccoli comuni. E’ necessario sostenerli. Per questo sono molto contento di questo cambio di gestione che permette al paese di continuare ad avere un servizio essenziale”. Così Cesare Fratini, sindaco di Tonco, a nome di tutta l’Amministrazione, ha commentato l’inaugurazione del negozio “La bottega di Tonia”, domenica scorsa, 5 dicembre.

Ad essersi passate il testimone due donne Carla Moisio e Antonietta Clemente. La signora Carla ha gestito il negozio “Alimentari Mosio” per 35 anni offrendo ai propri concittadini, affettati e formaggi freschi, frutta e verdura e generi di prima necessità. A lei subentra Antonietta, originaria di Tonco, mamma di due figli. Entrambe raggianti e commosse domenica hanno offerto un rinfresco beneaugurante per tutta la comunità.

“In un periodo difficile, in cui gli esercizi commerciali sono stati messi a dura prova, questo cambio di gestione è un bel segno di ripresa e rinascita per tutta la popolazione tonchese e per i paesi limitrofi” ha concluso il primo cittadino ringraziando le due titolari.