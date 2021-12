Nizza, il “regalo” di Natale dell’amministrazione: “Presto un nuovo peso pubblico”

Nell’odierna conferenza stampa dell’amministrazione comunale di Nizza Monferrato arriva un annuncio atteso da tempo dalla cittadinanza: presto in città ci sarà un nuovo peso pubblico, che andrà a sostituire quello situato in piazza Garibaldi, non più funzionante da diversi mesi.

A presentare il progetto è l’assessore Domenico Perfumo: “La soluzione al problema del peso pubblico ha richiesto più tempo del previsto perché, prima di prendere la decisione di costruirne uno nuovo, abbiamo ponderato attentamente la possibilità di riparare quello vecchio; le spese, però, erano troppo elevate e abbiamo deciso di smantellarlo. L’incavo occupato dal peso sarà riempito con materiale inerte e poi ricoperto da una gettata di cemento e di asfalto, così da consentire il ripristino della viabilità”.

La gettoniera verrà recuperata e sarà posizionata presso il nuovo peso, che sarà costruito in piazzale Davide Lajolo, lato muro dei contatori. “La scelta non è causale – chiosa Perfumo – perché il piazzale ospita già il parcheggio dei camion e in quanto a viabilità è adatto ai veicoli pesanti. Dovrebbe entrare in funzione entro giugno”. Il nuovo peso, leggermente più grande di quello precedente (14×3 m le dimensioni) andrà a occupare due stalli del piazzale e sarà in lamiera. Sarà delimitato da alcune colonnine e da due sbarre che consentiranno l’accesso solo ai fruitori. La spesa per la realizzazione del parcheggio è di 80.000 euro, derivanti dall’avanzo di amministrazione, e comporterà il posizionamento di due nuove telecamere che si aggiungono a quelle già in funzione nella zona.