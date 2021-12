Nel fine settimana si corre il rally “Il grappolo storico”: le strade chiuse nell’astigiano

In occasione del “1° Rally il Grappolo Storico e 1° il Grappolo Storico Regolarità Sport”, la Prefettura ha

disposto per venerdì 10 dicembre e per sabato 11 dicembre la chiusura al traffico delle strade interessate dalla prova di vetture da gara denominata “Shakedown” e dalle Prove Speciali di seguito elencate:

Shake Down – prova vetture da gara (lunghezza km. 2,61) in programma venerdì 10 dicembre: il percorso interessa il territorio del Comune di San Damiano d’Asti.

Orari di chiusura al traffico:

dalle ore 12.00 alle ore 16.00

P.S. 1/5 “Celle Enomondo” (km 11,500) in programma sabato 11 dicembre da ripetersi 2 volte.

Comuni interessati: Asti, Revigliasco d’Asti e Celle Enomondo.

Orari di chiusura al traffico:

dalle ore 7.00 alle ore 16.30.

Tra il primo e il secondo passaggio – dalle ore 10,00 alle ore 13,45 circa – le strade interessate saranno aperte alla circolazione per consentire il transito del traffico locale

P.S- 2/4 “Castagnole – Costigliole” (km 10,800) in programma sabato 11 dicembre 2021 – da ripetersi 2 volte.

Comuni interessati: Castagnole delle Lanze e Costigliole d’Asti.

Orari di chiusura al traffico:

dalle ore 8.00 alle ore 14.30.

Tra il primo e il secondo passaggio – dalle ore 11,00 alle ore 11,30 circa – le strade interessate saranno aperte alla circolazione per consentire il transito del traffico locale

P.S- 3/6 “Ronchesio” (km 4,800) in programma sabato 11 dicembre 2021 – da ripetersi 2 volte.

Comune interessato: San Damiano d’Asti.

Orari di chiusura al traffico:

dalle ore 10.10 alle ore 17.00.

Tra il primo e il secondo passaggio – dalle ore 13,10 alle ore 14,45 circa – le strade interessate saranno aperte alla circolazione per consentire il transito del traffico locale .

Il dettaglio con i percorsi e gli orari dei transiti nei territori comunali interessati è consultabile sul sito internet della Prefettura di Asti.