Natale in Provincia: il fotoracconto natalizio della Provincia di Asti

Sono passati esattamente dodici mesi da quando la redazione di Astigov lanciò, in collaborazione con la Provincia di Asti, l’iniziativa “Natale@Domicilio”, il fotoracconto del Natale 2020 nell’Astigiano.

Il progetto viene riproposto quest’anno con le stesse – semplici – regole per partecipare (riportate di seguito) ma con un nuovo claim: “Natale in Provincia”.

Paolo Lanfranco, presidente della Provincia di Asti, illustra le finalità dell’iniziativa: “Avremmo voluto raccontare il primo Natale “Covid-free” ma sappiamo bene che il virus non è affatto sconfitto e siamo tutti invitati a festeggiare con la massima prudenza. Con “Natale in Provincia” l’ente provinciale vuole rimarcare due aspetti: il primo e più evidente è quello territoriale, ossia, come viene celebrato il Natale nei 118 Comuni della nostra provincia. Il secondo, ma non per importanza, è identitario: la Provincia di Asti è la casa di tutti i cittadini astigiani e vuole dimostrarlo, oltre alla quotidiana operatività sul territorio, anche in occasione di festa. Per questo proponiamo un fotoracconto il più possibile collaborativo: aiutateci a raccontare il privilegio di vivere uno dei periodi più attesi dell’anno nel posto giusto, nel nostro Astigiano”.

Come partecipare

. Realizza uno scatto riguardante il Natale nell’Astigiano (foto di presepi, alberi di Natale, addobbi, in ambito domestico o pubblico, ecc., purché scattata – esclusivamente – in uno dei 118 Comuni della provincia di Asti) ed invialo alla redazione di Astigov

– Accedi al portale Astigov (www.astigov.it) e clicca sulla sezione “Segnalazioni”

– Nella pagina “Invia una segnalazione” compila tutti i campi del riquadro “Dati personali” (inserire il proprio nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email) e “Segnalazione” (selezionare la categoria “Natale in Provincia” e compilare la sezione “Testo”. È sempre necessario indicare il luogo dello scatto).

– Una volta accettata l’informativa sui Dati personali (obbligatoria), cliccare sul tasto Invia.

– La foto, se conforme, verrà pubblicata sulla pagina Facebook di Astigov (www.facebook.com/astigov.it) e sul portale Astigov