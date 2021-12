Tutto è pronto per Natale a Villamiroglio. Il presepe è stato collocato in piazza San Vito, Poi c’è la casetta di Babbo Natale a Vallegioliti, le luminarie, ancora un presepe in via Romagnoli ed una stella cometa illumina dalla chiesa di San Michele. “Un grande ringraziamento va a tutte le associazioni ed ai volontari’ dice il sindaco Paolo Monchietto