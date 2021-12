Moncalvo, la neve non ha fermato gli allevatori: “Una fiera del Bue Grasso memorabile!”

“Sotto la neve pane”. Così recita un antico proverbio evidenziando che, per il mondo contadino, la neve non è un ostacolo, ma anzi è fondamentale. La dimostrazione è stata data ieri, mercoledì 8 dicembre, a Moncalvo in occasione della 383ima Fiera Nazionale del Bue Grasso.

Gli allevatori infatti non si sono fatti intimidire e hanno partecipato numerosi a questa edizione innevata, desiderosi di recuperare lo scorso anno in cui la rassegna fu sospesa a causa del Covid. Le piazze del centro cittadino hanno accolto i magnifici buoi in gara e le bancarelle del mercatino gastronomico. Venticinque i buoi presenti e sessanta capi in tutto in una edizione in cui la neve ha regalato emozioni e suggestioni di altri tempi quando le tradizioni e il lavoro dell’uomo si incastravano perfettamente con il susseguirsi delle stagioni e dei fenomeni atmosferici.

“E’ stata un’edizione bellissima, suggestiva e intima” ha commentato Luisella Braghero, presidente della Fiera.

Sicuramente le difficoltà non sono mancate, ma sono state superate, come evidenziato dal vicesindaco di Moncalvo, Andrea Giroldo: “Ieri abbiamo portato a casa una Fiera memorabile. La neve ha reso particolarmente impegnativa la gestione dell’evento ma i capi sono arrivati in piazza e abbiamo garantito la sicurezza. Questo risultato è stato reso possibile dalla professionalità dei nostri operatori e dall’impegno dei volontari, una squadra di decine di persone che ha operato senza sosta da prima dell’alba.”

Alla fine a vincere il Gran Premio dell’allevatore è stato Andrea Migliore. Per tutta la mattinata è stato possibile rifocillarsi con il sontuoso bollito cucinato dalla Pro Loco.

[Fonte foto: Pagina Facebook “Fiera nazionale di sua maestà il Bue Grasso di Moncalvo”]