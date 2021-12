Mombello, spettacolo di Natale alla primaria

Grande sorpresa nel pomeriggio del 20 dicembre per i bambini della scuola di Mombello che hanno incontrato Babbo Natale, nella palestra della scuola, con i suoi aiutanti Elfo Michele e Renna Mirella.

Sono arrivati dal Polo Nord per raccontare la loro storia ai bambini, ballare e cantare e con loro ma anche per portare un dolce pensiero come anticipo di ciò che troveranno sotto l’albero. I bambini hanno partecipato con gioia ed entusiasmo e grazie alla coinvolgente ilarità del gruppo Puccyshowthemirelmiki.

Le insegnati , le famiglie e i genitori ringraziano di cuore Puma Giuseppe, Dughera Michele Ernesto e Rustico Mirella per aver donato un pomeriggio di gioia ed entusiasmo ai bambini che anche quest’anno hanno dovuto far fronte alle limitazioni del Covid in merito a recite ed eventi. Un grazie speciale a Babbo Natale che ha inserito tutti i presenti nella lista dei bambini buoni e garantito regali per tutti.