Mombello Monferrato, concerto di fine anno dei Marchesi del Monferrato

La splendida cornice di Palazzo Tornielli a Mombello Monferrato, in Valcerrina, è stata teatro del ‘Concerto di Natale’ del Circolo culturale Marchesi del Monferrato a chiusura di una stagione ricca di impegni. A fare gli onori di casa, e ringraziare la famiglia Morone, in particolare Federica, proprietaria dell’immobile è stata la presidente Emiliana Conti che ha ricordato le molteplici attività del sodalizio nel corso dell’annata 2021.

“Il concerto di Natale nasce sulla scia del primo Festival di Musica Classica di Acqui Terme e vuole essere un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno seguito nel 2021. Abbiamo anche avuto forza e coraggio di uscire dalla divulgazione classica abbracciando anche altre espressioni come la musica, il teatro, le pubblicazioni storiche anche a fumetti nella convinzione che sono tutte espressioni che aiutano a fare conoscere e a divulgare le peculiarità del nostro territorio” ha detto Emiliano Conti.

“La collaborazione tra il pubblico ed il privato è importante per valorizzare quello splendido territorio che si chiama Valcerrina – ha detto il consigliere delegato alla cultura dell’Unione Valcerrina, Massimo Iaretti – e questo evento ne è una dimostrazione”.

Nel ricordare l’attività compiuta dall’Unione nel 2021 con LibrInValle, il consigliere Iaretti ha anticipato che nel prossimo anno verranno poste in essere delle collaborazioni con i Marchesi del Monferrato e ricordato che Corrado, discendente di Aleramo viene citato in un libro del professor Gabotto nel quale si parla anche della Valle. Poi la parola è passata alla musica con il violino di Alex Leon, giovane virtuoso in origine romena ed il pianoforte di Stefano Nozzoli che hanno eseguito, molto graditi all’auditorio, brani ci Bach, Handel, Mozart e Brahms. In chiusura è intervenuto il sindaco di Mombello Monferrato, Augusto Cavallo