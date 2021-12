Il presidente di Cosmo Guido Gabotto ed il presidente del Consorzio Casalese Rifiuti, Daniele Gazzi con il vice presidente Christian Orecchia sono intervenuti a Mombello Monferrato nella palestra comunale per illustrare il nuovo sistema Tarip sulla tariffa puntuale per la raccolta dei rifiuti. La serata si è svolta in un salone gremito di cittadini interessati che hanno rivolto parecchie domande.