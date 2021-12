Mombello, gli alpini donano alla scuola una lim

Martedì 14 dicembre, alla presenza del gruppo Alpini Mombello-Zenevreto, del Dirigente dell’IC Cerrina e del sindaco del Comune di Mombello, Augusto Cavallo, si è tenuta l’inaugurazione del monitor interattivo donato alla scuola dagli alpini.

I bambini hanno sottolineato la grande emozione e la sorpresa quando, venuti a scuola hanno trovato una nuova lavagna interattiva, utile per la loro crescita e il loro apprendimento.

Con la loro presenza, generosità e attenzione per la scuola e per i giovani del paese, gli alpini hanno reso reali e vere le parole che fino ad ora gli alunni avevano letto solo sui libri di storia: gli alpini hanno cuori forti, cuori gentili e coraggiosi, cuori generosi e sempre uniti in prima linea quando c’è da fare, senza troppe parole. Loro, con semplicità e umiltà, si rimboccano sempre le maniche, facendo “quello che si può” … e ogni volta qualcosa in più.

E così questo gesto generoso, insegna a tutti l’importanza di essere persone umili, con un grande senso di responsabilità verso il prossimo, persone su cui si sa di poter sempre far affidamento, persone con nobili ideali e valori da tramandare alle generazioni future.

Dopo aver letto parole di ringraziamento, gli alunni hanno voluto fare gli auguri di buone feste con una poesia e donare biglietti e lavoretti natalizi a tutti i presenti. Per lo scambio di auguri gli alpini hanno anche regalato ai bambini i loro panettoni solidali.