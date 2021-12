L’8 dicembre il Mercatino di Natale a San Marzano Oliveto con la casa e la slitta di Babbo Natale

Archiviato il fine settimana, tra due giorni si farà di nuovo festa. Si celebra l’Immacolata con un giorno festivo e a San Marzano Oliveto arriva la terza edizione del “Mercatino di Natale”, organizzato dalla Pro Loco di San Marzano Oliveto, in collaborazione con il Comune.

L’appuntamento con le specialità gastronomiche del territorio e l’artigianato locale sarà per mercoledì 8 dicembre dalle 10 alle 18, nel centro storico del paese.

Per l’occasione, sarà allestita anche la casa di Babbo Natale dove i bambini potranno consegnare le loro letterine e non solo! Per rendere ancora più speciale la giornata di festa, a San Marzano Oliveto arriverà anche una grande slitta di Babbo Natale su cui potranno salire i bambini a fare le foto. Sempre per i più piccoli ci sarà un’area parco giochi con gonfiabili gratuiti. Per tutta la giornata animazione e musica itinerante.

Per accedere all’evento sarà necessario il green pass. Info cliccando qui -> pagina Facebook della Pro Loco di San Marzano Oliveto