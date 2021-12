Mercoledì due appuntamenti per un Natale solidale con la Società San Vincenzo da Paoli

Torna finalmente, dopo lo stop forzato dall’emergenza sanitaria, il tradizionale appuntamento con il Talent Market organizzato dalla Società San Vincenzo de Paoli Consiglio Centrale di Asti. Mostra mercato nata nel 2012 con l’intento di valorizzare il lavoro manuale ed il talento creativo di persone, che svolgono, a titolo personale o per conto di associazioni di volontariato ed in modo non professionale, le attività artistiche più varie.

Nell’accogliente salone concesso come ogni anno dalla parrocchia San Domenico Savio di via Tosi 30, è possibile cercare un regalo originale tra le numerose proposte di decoupage, cucito creativo, ricami e uncinetto, bigiotteria artigianale e molto altro.

L’edizione di quest’anno è dedicata ad Antonella Coltella, scomparsa improvvisamente, che ha contribuito alla realizzazione di questa iniziativa fin dalla sua nascita.

L’appuntamento è per mercoledì 8 dicembre dalle 10 alle 18:30.

Un’altra occasione per immergersi nell’atmosfera natalizia è offerta a Refrancore dalla Conferenza Santa Teresina del Bambino Gesù della San Vincenzo con la bancarella del laboratorio di creatività solidale “Vincentlab”. In esposizione, in piazza IV novembre dalle 10 alle 17, oggettistica ed accessori originali nati da materiali di recupero e tessuti di scarto.

Per ulteriori informazioni contattare Liliana Pentore: 339.16.33.286 confesdom@yahoo.it – conferenzasantateresina@gmail.com