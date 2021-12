Mercatini di Natale e Casa di Babbo Natale: Giorgia Meloni ad Asti e Govone

Settimana intensa per il coordinamento di Fratelli d’Italia di Asti.

Si è iniziato domenica 12 dicembre, dove si è fatto il punto sulla strada percorsa dalla fondazione della sezione della provincia di Asti e successivamente su quali sono gli obiettivi per il futuro, con un focus specifico sulle prossime elezioni comunali di Asti.

I temi trattati e le scelte progettuali saranno oggetto di confronti bilaterali e collegiali con gli alleati della coalizione e saranno fondamentali per la scrittura del programma della coalizione. In questi giorni il portavoce provinciale Luigi Giacomini ha ricevuto mandato di contattare le associazioni di categoria e gli ordini professionali per confrontarsi su idee e proposte. “Si ritiene che, entro la fine di gennaio 2022, saranno completate le basi programmatiche che terranno sicuramente conto delle istanze del mondo produttivo” dichiarano Fratelli d’Italia.

La settimana di impegni si è conclusa nel fine settimana appena trascorso, sabato e domenica 18 e 19 dicembre, con la visita della presidente di Fratelli d’Italia, onorevole Giorgia Meloni che, con la famiglia, si è recata ai mercatini natalizi ad Asti e alla casa di Babbo Natale a Govone. L’onorevole Meloni era stata invitata al Magico Paese di Natale dal vicesindaco di Asti Marcello Coppo congiuntamente al coordinatore regionale Fabrizio Comba, al portavoce provinciale Luigi Giacomini e al sindaco di San Damiano Davide Migliasso.

“Ringraziamo tutti i militanti e sostenitori di aver garantito a Giorgia di trascorrere momenti di gioia familiare e noi siamo felici di aver regalato, con la magia del Natale astigiano, un sorriso in più alla piccola Ginevra. L’onorevole Meloni sarà ancora ospite sul nostro territorio per incontri elettorali in primavera e riteniamo che, dopo le elezioni politiche che prima o poi si dovranno celebrare, avremo al governo una personalità di spicco e grande responsabilità, predisposta a prendere in considerazione le istanze del territorio, specialmente quelle provenienti dal mondo produttivo e del lavoro” è il commento di Fratelli d’Italia.