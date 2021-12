Mercati finanziari nel 2022: che anno sarà?

Chi si occupa di investimenti e di trading online sa bene che la chiave per poter ottenere dei buoni risultati è essere sempre informati e preparati e soprattutto giocare d’anticipo. Ecco perché fin da ora è bene preoccuparsi delle previsioni per il prossimo anno riguardo al mercato finanziario.

Per farlo e per essere sempre informato al meglio è bene consultare siti affidabili che si occupano di questi argomenti, come ad esempio Abcfinanze.com. In questo breve articolo daremo una piccola panoramica su quello che gli investitori possono aspettarsi per il 2022.

Per cominciare possiamo dire che gli investitori devono osservare quelli che sono stati i problemi presentatisi nel corso del 2021 e che hanno avuto rilievo a livello internazionale per capire come questi influiranno sul mercato nell’immediato futuro.

Sicuramente, da prendere in considerazione è anche la reazione delle banche centrali alla forte inflazione che stiamo vivendo, che sembra essere più pesante di quello che sembrava inizialmente. Oltre a questo c’è anche la crisi del settore immobiliare in Cina e anche il cambio della politica economica avvenuto sempre in questo paese.

Cosa fare nel 2022 sul mercato finanziario?

Stando a Financialounge, che ha riportato il parere di Neuberger Berman, nel 2022 può essere una buona idea trasferire parte del proprio portafogli azionario a favore della liquidità. Ciò infatti può essere utile per trovarsi dei “rifugi” dalla forte volatilità dei mercati che si prevede per questo prossimo anno.

Questo vuol dire che potenzialmente durante il prossimo anno le borse potrebbero subire una forte recessione in risposta alla forte crescita che si è registrata a partire dall’aprile del 2020, che ha visto anzi i mercati raggiungere record senza precedenti.

Perché è avvenuto questo e come si spiega che sia avvenuto proprio in era Covid? Il motivo è che le banche centrali hanno riversato tantissima liquidità sui mercati proprio per salvarli dal collasso che la pandemia avrebbe potuto provocare, ma dal 2022 potrebbero invece cominciare le strette e la corrispettiva riduzione della liquidità. A risentirne maggiormente potrebbero quindi essere i mercati azionari. Purtroppo quindi le previsioni non sembrano essere così rosee.

Il cambio di ciclo: qualcosa a cui prestare attenzione

Gli investitori devono quindi abbandonare ogni ottimismo per il futuro imminente? Assolutamente no, non è questo quello che deve avvenire. Semplicemente i trader sono chiamati ad una maggiore prudenza durante il 2022 a causa di una serie di problemi che sono venuti a crearsi e che non sembrano essere risolvibili nell’immediato.

I ribassi sono previsti per i primi mesi del 2022, ma in linea generale resta la positività per tutti i 12 mesi. Quali saranno le posizioni da privilegiare? Siamo in una fase di cambiamento di ciclo, o meglio siamo in una fase di passaggio da una ripresa di inizio ciclo verso una espansione di metà ciclo, sempre secondo le opinioni di Neuberger Berman, e dunque quello che si deve fare e tenere duro per i primi mesi per godere poi degli indicatori positivi nella seconda metà del ciclo stesso.

La crescita nei prossimi 12 mesi è vista verso una stabilizzazione positiva dovuta ad un aumento degli ordini, l’aumento dei salari, l’aumento degli investimenti e così via. Infatti tuttora il rapporto esistente tra ordini e scorte è praticamente da record.

Arrivano inoltre rassicurazioni da Fed e Bce, che garantiscono che non abbandoneranno al loro destino i mercati finanziari per il 2022, né tantomeno l’economia reale. La cosa giusta da fare è dedicarsi al mercato azionario europeo e dunque anche a quello italiano, alle azioni emergenti e anche a quello giapponese. Questi mercati sono da preferire a quello USA, ricordandosi di essere estremamente cauti e prudenti.

foto Ahmad Ardity by pixabay.com