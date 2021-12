“Meet Scientists”: gli studenti del Monti di Asti incontrano l’esperienza umana e professionale del mondo biomedico

Martedì 14 Dicembre 2021 si è svolto presso l’Aula Magna dell’Istituto Statale “Augusto Monti” il secondo appuntamento di “Meet Scientists”, il progetto di Potenziamento Biologico-Sanitario rivolto agli studenti del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e aperto a docenti e studenti del triennio.

Un team d’eccezione, composto da diverse figure professionali: D.ssa Norelli Laura – Direttore SC Geriatria-Lungodegenza, D.ssa Porello Elisa – Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, D.ssa Trinchero Elena – Dietista, D.ssa Ramello Marta – Logopedista, D.ssa Fava Enrica – Ostetrica con funzioni di coordinamento, D.ssa Mazzucco Chiara – Infermiera neolaureata, D.ssa Santangelo Renza – Infermiera di territorio e D.ssa Montesano Lucia A. – Infermiera con funzione di coordinamento, si è mobilitato, accogliendo con grande disponibilità ed entusiasmo l’invito della scuola.

Nonostante il carico di lavoro e le sfide emotive che il periodo di pandemia ha indubbiamente causato, alcune rappresentanze del comparto medico-sanitario si sono prestate ad incontrare i ragazzi dell’istituto per presentare, con personale coinvolgimento, ma estrema oggettività ed onestà, le difficoltà e le profonde soddisfazioni del proprio mestiere.

La conferenza, introdotta dal Dirigente Scolastico, prof. Giorgio Marino, e moderata dal prof. Gianni Valente, è stata organizzata grazie al prezioso contributo del dott. Paolo Crivelli, con l’obiettivo di far conoscere agli studenti il mondo delle professioni sanitarie e aiutarli a orientarsi verso scelte future più consapevoli.

I vari relatori, tra i quali ex allievi del Monti, non si sono limitati ad illustrare il percorso di studi, le abilitazioni e le specializzazioni da conseguire, ma hanno dato risalto all’intreccio indissolubile di specifiche competenze tecniche ed umane da sviluppare per poter operare al meglio. È stato descritto il modo in cui un paziente viene preso in carico e “accompagnato” in vari momenti: nella nascita, nel superamento di difficoltà del linguaggio o nella motricità, nella corretta alimentazione e nutrizione, nonché nell’assistenza infermieristica, in ospedale e sul territorio, al fine di garantire cura, dignità e valore alla vita in tutte le sue fasi.

L’esposizione è stata arricchita dalla narrazione di aneddoti ed esperienze personali, che hanno reso l’evento particolarmente coinvolgente per tutti i presenti. Infatti, formazione, competenza, collaborazione, sacrificio e passione, i termini usati dagli stessi professionisti per descrivere i requisiti necessari per poter lavorare nel settore sanitario, sono state le caratteristiche subito evidenti nel corso dell’evento, messe in campo dal gruppo di operatori, che ha dimostrato in tal modo di aver scelto, non una “semplice carriera”, ma uno “stile di vita”, improntato a “fare ciò che si ama”.

Incisivo e toccante è stato l’intervento conclusivo volto a sottolineare la forte motivazione che deve spingere ad intraprendere e sostenere nel tempo una professionalità che si pone come “servizio per l’altro”, sancita nel caso dei medici mediante un giuramento, che in uno dei sui punti indica “di perseguire la difesa della vita…” e “ di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l’eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute”.

Gli studenti dell’Istituto Statale Monti, unitamente ai loro insegnanti e al Dirigente Scolastico, esprimono un sentito ringraziamento al team medico- sanitario che, in un momento delicato e complesso, si è “curato” di dedicare del tempo per raccontare tanta serietà professionale con il sorriso.