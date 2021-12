Lutto nel mondo della cultura astigiana: è mancato il professor Franco Valfrè

Profondo cordoglio nell’Astigiano per la scomparsa del professor Franco Valfrè, medico e studioso, punto di riferimento della cultura astigiana.

Franco Valfrè era originario di Alfiano Natta, dove è il 15 maggio 1933, ha poi frequentato il liceo Classico Alfieri, e si è laureato in Medicina veterinaria a Torino; in seguito ha conseguito due docenze, una in Scienza dell’Alimentazione del Bestiame e l’altra in Zootecnia Generale, e ha insegnato in diverse Università (Torino, Perugia e Milano). E’ stato l’autore di numerose pubblicazioni scientifiche, ed è stato membro di numerosi organismi nazionali e internazionali, tra i quali il “Protein Advisory Group” dell’Onu. Dal 1962 al 1973 ha svolto attività di ricerca e controllo presso l’Istituto Superiore di Sanità in Roma quale responsabile del reparto di alimentazione animale.

Negli ultimi anni il professor Valfrè è stato anche presidente della commissione che esamina le tesi di laurea del bando promosso dal Progetto Culturale della Diocesi. Un ruolo che ha ricoperto, con entusiasmo, tenacia e vigore, fin dalla costituzione dell’iniziativa (ora era presidente onorario).

Il rosario sarà recitato oggi, venerdì 17 dicembre, alle 19.15 in Cattedrale ad Asti; il funerale sarà celebrato domani, sabato 18 dicembre, alle 10 sempre in Cattedrale.