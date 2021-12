Lutto nel mondo del Palio di Asti: è mancata Paola Ammazzalorso

Profondo cordoglio nel mondo del Palio di Asti e in tutto l’Astigiano per la scomparsa di Paola Ammazzalorso.

A darne la notizia è il suo rione, Santa Caterina, che sulla propria pagina facebook la saluta così

“Questa mattina ci ha lasciato la nostra amata Paola.

Sei stata una delle colonne del nostro Comitato sempre pronta, con ago e filo in mano, per noi, fino a quando la malattia te lo ha permesso.

Anche all’ultimo, come sempre capitava, nonostante i promemoria tuoi e delle altre sarte ‘ragazzi non fate come al solito, controllate che tutto sia a posto!’ e, invece, la notte prima del Paliotto, a rifinire o sostituire la passamaneria dei costumi e, quelle seguenti, a terminare gli ultimi dettagli per le nostre dame e i nostri cavalieri per far si che tutto fosse perfetto.

È passato tanto tempo, sono ricordi che sembrano lontanissimi, ma ognuno di noi serberà il suo di te e della tua immensa passione per i nostri colori.

Una passione condivisa con tutta la tua famiglia.

A loro, a Mattia, Luana, Renato e al tuo adorato ‘Mattia piccolo’ il nostro più grande abbraccio.

Il tuo Rione”

Condoglianze alla famiglia anche da parte della società Asti Calcio: “L’A.S.D. ASTI si unisce al dolore del Dirigente Renato Zanforlin per la prematura scomparsa della moglie. Alla famiglia le più sentite condoglianze.”