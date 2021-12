L’Ufficio Pastorale Migranti organizza una tavola rotonda sul superamento dei campi nomadi

Il tema dei campi nomadi è sempre stato al centro del dibattito politico e sociale cittadino. Proprio per fare il punto della situazione astigiana e capire come affrontare il tema del superamento dei campi stessi l’Ufficio Pastorale Migranti ha organizzato una tavola rotonda per sabato 18 novembre, al circolo Nosenzo di via Corridoni 51, ad Asti.

Si comincia alle 9.30 con la registrazione dei partecipanti; alle 10 saluti istituzionali e avvio dei lavori; alle 10.15 presentazione del report “Oltre il campo. Il superamento dei campi in Italia” con Carlo Stasolla, presidente dell’associazione 21 luglio e Agnese Vannozzi, ricercatrice.

Alle 11.15 tavola rotonda dal tema “Asti e il suo campo. La sfida al superamento” a cui parteciperanno Marcello Coppo, vicesindaco di Asti, Silvia Di Crescenzo, assessore alle Politiche per la Persona di Moncalieri, Roberto Giolito, dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Asti, Elio Genevro, rappresentante dell’Al di Asti, Piero Vercelli, presidente della cooperativa Jokko, Carlo Stasolla, Tommaso Nuzzi, dirigente scolastico Ic3 Asti e Alessandro Borio, docente della scuola primaria Anna Frank. Modera Paolo Maccario responsabile di Migrantes.

Le conclusioni finali verranno affidate al vescovo Marco Prastaro.

Per partecipare è necessario essere in possesso di Super Green Pass e indossare la mascherina.