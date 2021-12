“L’ombra di Marinetti’, online una puntata sul futurismo con Max Ponte

Si intitola “L’ombra di Marinetti” la puntata curata dal poeta astigiano Max Ponte che si terrà mercoledì 30 dicembre 2021 alle ore 21.00 in diretta sulla pagina Facebook “Baciàti dalle Muse” e sul profilo dello scrittore.

Una puntata on-line tutta dedicata a Filippo Tommaso Marinetti, poeta e teorico del movimento futurista il cui manifesto come spesso si ripete esce il 20 febbraio 1909 su “Le Figaro” (ma in realtà compare in altre testate minori prima). Allo scadere di quest’anno, il 2021, ricompare l’ombra di Marinetti nelle cronache per un libro del poeta battuto all’asta a Parigi. Che cosa ha rappresentato il futurismo? Cosa possiamo “salvare” di questa esperienza fondamentale per la cultura italiana? Cosa penserebbe oggi Marinetti del mondo in cui viviamo, delle arti ma anche della società, della pandemia e dei vaccini? Max Ponte proverà a rispondere a questi interrogativi in una “chiacchierata” alla quale tutti potranno intervenire in rete.

Max Ponte si è occupato di futurismo con la sua tesi di laurea in filosofia (estetica) dalla quale è stato tratto il saggio intitolato “Potere futurista” (2015). Un suo saggio inoltre è stato pubblicato nella prestigiosa rivista International Yearbook of Futurism Studies (2016), a cura di Günter Berghaus, De Gruyter, Berlino.