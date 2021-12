Le opere degli artisti astigiani Delta N.A. esposte in Portogallo per il progetto Galeria de Rua

Il progetto Galeria de Rua ovvero galleria di strada è rivolto ad artisti internazionali di riconosciuto talento che trasmettono speranza ed emozioni positive attraverso la loro arte. I curatori del progetto hanno invitato gli artisti italiani Delta N.A. a far parte dell’esibizione pubblica che si svolge a Montemor-o-novo, Portogallo, presso la Galeria Brevemente che ha sede nel sito Unesco “Oficinas do Conviento.

Le riproduzioni di 6 opere del duo saranno esposte nelle due vetrine che si affacciano su strada, con l’obiettivo di suggerire ai passanti una realtà alternativa in cui immergersi, nel caso dei Delta N.A. una realtà fatta di introspezione, crescita interiore e libertà. Il percorso proposto dai Delta N.A. s’intitola:” Two ways to freedom – Due strade per la libertà” e coglie lo sguardo del passante stimolandolo ad esplorare contenuti emotivi ed inconsci per raggiungere una maggior comprensione e consapevolezza di se stessi e trovare quindi libertà spirituale, poi lo sguardo riemerge e alleggerito dai pesi interiori cede al desiderio di sfuggire alla realtà del quotidiano esplorando il mondo e aprendo finalmente gli occhi ed il cuore alla bellezza che ci circonda arricchendosi nel contatto con la natura.

La public art exhibition inaugurata il 22 Dicembre e sarà visibile per due mesi, al termine dei quali le riproduzioni delle opere entreranno a far parte della collezione pubblica permanente dell’Oficinas do Convento. Il progetto è un’iniziativa di Oficinas Do Convento, in collaborazione con il Gruppo União Sport di Montemor-o-Novo, creato con l’intento di aprire un nuovo canale di comunicazione e di riflessione collettiva nella città attraverso lo spazio di installazione grafica. La proposta nasce come conseguenza dell’attesa al semaforo rosso … un momento in cui sento il bisogno di invadere, e invitare ad invadere, queste vuote vetrine con idee, sentimenti, illusioni, poetiche, che trasformano questa attesa in un momento di fuga dalla vita quotidiana attraverso riflessioni causate da ciò che si trova in questa “galleria”. (Tiago Fróis) Per maggiori informazioni o vedere le immagini di questa e delle precedenti installazioni è possibile consultare le pagine www.oficinasdoconvento.com o instagram.com/galeriabrevemente .