L’Avvento Revigliaschese “ri-parte” con il concerto di Natale del “Coro Vallebelbo – ANA Sezione di Asti”

L’Avvento Revigliaschese ri-parte domenica 12 dicembre, alle ore 17, presso la chiesa parrocchiale di Revigliasco d’Asti, con il concerto di Natale del “Coro Vallebelbo – ANA Sezione di Asti” che ha da poco festeggiato il suo 45° compleanno e sin dalla sua nascita è sempre stato diretto dal Maestro Sergio Ivaldi.

Nato da un gruppo di alpini in congedo e di appassionati di montagna, il Coro è attualmente composto da 29 elementi, è il Coro ufficiale della Sezione di Asti e presenzia costantemente nelle numerose cerimonie civili e religiose organizzate dalla stessa Sezione o dai vari Gruppi che ne fanno parte. In occasione dell’Adunata Nazionale Alpini di Asti ha avuto il piacere di presentare la sua terza incisione discografica dal titolo “…Oltre le voci”. Si tratta di una raccolta di sedici brani del suo repertorio più recente pensata proprio per festeggiare il 40° di fondazione e registrata nella splendida cornice delle Cantine Bosca di Canelli, una della Cattedrali sotterranee recentemente inserite dall’Unesco, per la loro straordinaria bellezza, nel Patrimonio dell’Umanità.

Il Coro Vallebelbo si è sempre distinto per uno stile personale ed efficace, trovando profondi riscontri negli oltre 730 concerti tenuti in Italia e anche all’estero e ricevendo ovunque dimostrazioni di ammirazione, stima e simpatia. Il Maestro Ivaldi, insieme ai suoi coristi, ricerca nel patrimonio alpino popolare e contemporaneo i canti più significativi e confacenti all’organico e li inserisce nel proprio repertorio credendo che il canto corale sia una fantastica forma di aggregazione e di comunicazione, assolutamente da difendere e tramandare: preghiere, sentimenti, ricordi, stati d’animo dei singoli che per magia diventano una melodia e raggiungono in profondità l’animo di chi sa fermarsi ad ascoltare.

Ingresso gratuito. Green pass rafforzato e mascherina obbligatori, in ottemperanza alle vigenti normative anti Covid 19.

Al fine di agevolare le operazione di controllo del certificato verde, si consiglia di presentarsi con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio del conerto.

Per informazioni:

natalearevigliascoasti@hotmail.it;

www.presepeviventerevigliasco.it.