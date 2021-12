L’Associazione Italia Israele dona alla Biblioteca Astense una copia dell’ultimo saggio di Fiamma Nirenstein

L’Associazione Italia Israele ha donato alla Biblioteca Astense Giorgio Faletti una copia dell’ultimo saggio di Fiamma Nirenstein intitolato “Jewish Lives Matter – Diritti umani e antisemitismo”.

Una delegazione dell’Associazione – composta dai membri del consiglio direttivo Iolanda Camera, Lorenza Epis, Beppe Francese e Angelo Lano – si è recata in questi giorni in Biblioteca e ha consegnato il volume alla presidente, Roberta Bellesini.

Nel libro la nota giornalista e scrittrice denuncia come l’antisemitismo si sia ormai trasformato in odio contro Israele, unico Stato al mondo di cui è apertamente contestato, da ampia parte del mondo islamico, il diritto stesso di esistere.

La presidente Bellesini ha ringraziato l’Associazione Italia Israele per il dono del volume, che da oggi è a disposizione del pubblico che quotidianamente frequenta la Biblioteca.