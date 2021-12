L’Asl AT assume nuovo personale sanitario e fa il punto su tutti i concorsi in corso di svolgimento

L’Asl AT fa il punto sugli attuali concorsi aperti per l’assunzione di nuovo personale sanitario.

Resterà aperto ancora per qualche giorno il bando di concorso per 30 posti da infermiere a tempo indeterminato nell’Asl At, che è stato indetto in forma congiunta con l’Asl Al (ente capofila) e l’Azienda ospedaliera di Alessandria (per 139 posti totali): le domande potranno essere presentate fino a lunedì 27 dicembre.

È solo uno dei diversi concorsi per l’assunzione di personale sanitario che l’Asl di Asti ha in cantiere nel corso di questi mesi. Ognuno di questi è effettuato insieme all’Azienda ospedaliera di Alessandria e all’Asl Al e in tutti i casi sarà possibile attingere alle graduatorie finali, anche in aggiunta ai posti previsti, a seconda delle esigenze dell’azienda sanitaria.

Il prossimo 7 gennaio scadrà il termine per la presentazione delle domande per il ruolo di ostetrica. Anche in questo frangente si tratta di incarichi a tempo indeterminato, sono disponibili presso l’Asl di Asti 4 posti, mentre verrà espletato nei prossimi mesi il concorso per altri 4 posti da fisioterapista, per cui il bando è già stato chiuso.

Allo stesso modo, sono in corso le procedure per altre due selezioni, i cui rispettivi bandi sono già stati chiusi: quello per tecnici di Radiologia (che sarà effettuato in queste settimane) e quello per Oss. In entrambi i casi il concorso prevede virtualmente un solo posto disponibile, ma nella realtà la graduatoria verrà utilizzata a scorrimento in base alle necessità dell’Asl.

“Dopo anni in cui non si è potuto procedere, per svariate ragioni, ad effettuare concorsi, stiamo mettendo in campo il massimo sforzo possibile per reperire nuovo personale, in grado finalmente di supportare e rafforzare il lavoro dei nostri operatori, che da quasi due anni sono impegnati senza sosta in un contesto estremamente difficile, in cui occorre coniugare la battaglia contro il Covid con la campagna vaccinale e con l’esigenza di proseguire comunque con le attività sanitarie ordinarie – sottolinea il Direttore Generale Asl At Flavio Boraso -. Continueremo nei prossimi mesi con le procedure di assunzione in ogni situazione dove sarà possibile”.

Tutte le info sul sito dell’Asl Asti cliccando QUI.