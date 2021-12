L’Asl AT arriva sui social, creata la nuova pagina Facebook

L’Asl At ha inaugurato quest’oggi la propria pagina Facebook: un mezzo di comunicazione in più, rivolto a cittadini, enti e istituzioni, che va ad aggiungersi ai tradizionali comunicati stampa, al sito web e al canale YouTube.

La pagina – https://www.facebook.com/AziendaSanitariaAsti – sarà uno strumento agile e immediato che servirà per informare sull’attività dell’azienda sanitaria e veicolare informazioni utili alla popolazione.

“Fin da quando ci siamo insediati alla guida dell’Asl di Asti, quasi un anno fa, abbiamo cercato di porre la massima attenzione oltre al “fare”, anche al far sapere, ad aggiornare circa le iniziative assunte, i problemi affrontati, le tematiche trattate – spiega il Direttore Generale Asl At Flavio Boraso -. Maggiore cura è stata posta nel rapporto con i media locali, che fin qui ci hanno accompagnati con puntualità ed attenzione, ed è in corso la revisione del sito Internet aziendale: oggi inauguriamo una nuova finestra di comunicazione aprendo una pagina social su Facebook, che crediamo possa essere una modalità più dinamica e veloce per raggiungere i cittadini e le amministrazioni del territorio”.