L’agricoltura biodinamica della Fattoria di Vaira, al NaturaSì di Asti

Per “Aspettando Natale…” sabato 18 dicembre giornata dedicata alle produzioni da agricoltura biodinamica della Fattoria di Vaira, al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 ad Asti.

La Fattoria Di Vaira con i suoi 500 ettari di estensione è la più grande azienda agricola del Molise, la più grande come azienda bio a livello italiano e tra le più grandi a livello europeo.

E’ un “organismo agricolo” completo, con la presenza di vigneti, oliveti, orticole, cereali e foraggi per gli allevamenti di vacche da latte, razza bruna alpina, circondato da siepi, macchie boschive e otto laghetti artificiali che arricchiscono l’agro-ecosistema. Si usa la sostanza organica compostata per concimare, si praticano le rotazioni delle colture, si applica il metodo biodinamico e si producono formaggi, oltre a vino, olio, miele e passate di pomodoro e pomodorino.

La Cooperativa Della Rava e Della Fava ha condiviso i valori di questa importante realtà agricola di cui è socia. Le sue eccellenze sono presenti nel punto vendita di Piazza Porta Torino e sabato prossimo saranno presentate la linea di formaggi vaccini, i pregiati vini molisani e l’ortofrutta di stagione made in Fattoria Di Vaira.

Per tutta la giornata confezionamento di ceste regalo con i prodotti della Fattoria Di Vaira, un regalo di Natale diverso dal sapore di autentica genuinità.

NATALE 2021 FATTORIA DI VAIRA