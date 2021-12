La Scuola Parini di Asti impegnata in attività di open school e orientamento

Inizia oggi un’intensa settimana per la scuola secondaria di primo grado “G. Parini” dell’Istituto Comprensivo 3 di Asti.

Oggi pomeriggio 3 dicembre alle 18.30 prendono il via le Giornate dedicate all’Orientamento, con un primo incontro on line dedicato ai genitori: un’occasione per discutere insieme alla dott.ssa Marta Sattanino, esperta orientatrice del Progetto Obiettivo Orientamento Piemonte, del lavoro svolto in classe con i ragazzi e delle modalità con cui i genitori possono supportare i propri figli nella scelta del percorso scolastico successivo alla scuola media.

“Fare la scelta giusta non è mai facile. – sottolinea la prof.ssa Valeria Angelomè che cura le attività di orientamento presso la scuola Parini – A tredici anni è difficile avere le idee chiare sul futuro: non solo su cosa si vuol fare da grandi e sulle prospettive legate al percorso scolastico, ma ancora prima su se stessi, sulle proprie capacità e fragilità. I genitori spesso nutrono molti più dubbi dei figli e non hanno strumenti adeguati per aiutarli, Per questo è importante accompagnare gli alunni lungo tutto il percorso scolastico della scuola media, fornire loro ogni strumento necessario per compiere una scelta consapevole e ragionata e per affrontare in modo sereno il passaggio alla scuola superiore.-

Oltre al momento di riflessione condivisa in modalità a distanza, il 9 e il 10 dicembre la scuola offrirà a genitori e alunni delle classi terze anche due pomeriggi per incontrare i docenti delle scuole di Asti all’interno della scuola stessa.

“Il periodo degli open day presso le scuole superiori è iniziato – aggiunge la prof.ssa Angelomé – ma non tutti hanno la possibilità di visitare più scuole per avere un quadro chiaro dell’offerta formativa. Per questo la nostra scuola, nel rispetto di tutte le norme dettate dalla situazione sanitaria, offre la possibilità ai genitori e agli alunni, per piccoli gruppi e su prenotazione, di incontrare tutti i docenti. Per scegliere la direzione da prendere è necessario comprendere bene quali siano le possibilità che si prospettano davanti, quali gli ostacoli e gli aiuti.”

“La medesima cura che la nostra scuola mette nell’accompagnare i ragazzi verso nuovi percorsi, la si ritrova nell’accoglienza che la scuola è pronta a riservare ai bambini delle scuole primarie e ai loro genitori – sottolinea la prof.ssa Chiara Siri, collaboratrice del dirigente prof. Tommaso Nuzzi. – Sabato 4 dicembre saremo pronti ad accogliere genitori e bambini che vorranno conoscere la nostra scuola. Anche in questo caso i genitori hanno effettuato la prenotazione per accedere in modo ordinato, a gruppi e nel pieno rispetto delle norme. Durante l’open school avremo modo di presentare l’offerta formativa della nostra scuola anche attraverso diverse attività didattiche predisposte dai docenti. “

Ricordiamo, inoltre, i prossimi open school dell’ I.C.3:

– Martedì 7 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 alla SCUOLA DELL’INFANZIA COLLODI

– Lunedì 13 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30 alla SCUOLA PRIMARIA PASCOLI