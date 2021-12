“La scia della stella. Un Natale in poesia” il professor Giovanni Tesio a Cisterna d’Asti

La musicalità delle parole per parlare del Natale con il professor Giovanni Tesio che sarà a Cisterna d’Asti domani, mercoledì 8 dicembre, alle 16 presso la Parrocchia “Santi Gervasio e Protasio”, piazza A. Hope.

“La scia della stella. Un Natale in poesia” è il titolo dell’’ incontro promosso da Polo Cittattiva per l’ Astigiano e l’Albese – I.C. S.Damiano, Museo di Cisterna, Israt, Unità Parrocchiale di Cisterna d’Asti, con Fra Production Spa, Libreria “Il Pellicano” e Aimc di Asti. L’iniziativa è gratuita, aperta a tutti e valida per l’aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado.

Giovanni Tesio: già ordinario di letteratura italiana presso l’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro, ha pubblicato alcuni volumi di saggi (per Interlinea, nel 2014, La poesia ai margini e nel 2020 La luce delle parole), una biografia di Augusto Monti, una monografia su Piero Chiara, molte antologie. Ha curato per Einaudi la scelta dall’epistolario editoriale di Italo Calvino, I libri degli altri (1991); più recentemente la conversazione con Primo Levi, Io che vi parlo (2016), e più recentemente ancora, presso Interlinea, un altro volume di considerazioni su vita e opera di Levi, Primo Levi. Ancora qualcosa da dire (2018). Sempre presso Interlinea un pamphlet in difesa della lettura, della letteratura e della poesia, I più amati. Perché leggerli? Come leggerli? (2012), un “sillabario” intitolato Parole essenziali (2014), la raccolta di poesie Piture parolà (2018) e ha curato le antologie Nell’abisso del lager (2019) e

Nel buco nero di Auschwitz (2021). La sua attività poetica, dopo esordi lontani, è sfociata nella pubblicazione di un canzoniere in piemontese di 369 sonetti, intitolato Vita dacant e da canté (Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis, Torino 2017), poi seguito da due titoli editi da Interlinea, Piture parolà (2018) e Nosgnor (2020). È stato per trentacinque anni collaboratore della “Stampa”, al cui inserto, “Torinosette”, collabora tuttora. Del 2018, uscito presso Lindau, il suo primo libro narrativo, Gli zoccoli nell’erba pesante. Fa parte del comitato scientifico del Centro

Novarese di Studi Letterari ed è tra i fondatori e direttori della collana di poesia “Lyra”.

Iscrizioni al link: https://forms.gle/ccn5j28jdzvgndmg6