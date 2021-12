La programmazione della settimana del Cinema Lumière

Questa settimana, al Cinema Lumière, continuano le proiezioni di “E’ stata la mano di Dio“, il film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo candidato all’Oscar e ad altri prestigiosi premi. Da mercoledì 8 dicembre entrerà in programmazione “Il colore della libertà” una storia vera di un ragazzo che lotta contro apartheid sull’esempio di Martin Luther King.

Continua anche la rassegna del lunedì dal titolo: Donne, Popoli, Lavoro, Resilienza. Il quarto appuntamento è fissato per lunedì 6 dicembre con: The Milky Way – nessuno si salva da solo. Ambientato sulle alpi piemontesi della cosiddetta Via lattea ben nota agli amanti della montagna e dello sci. Per la regia di Luigi D’Alife. Il biglietto avrà un prezzo di €5 a persona.

Di seguito, dunque, gli orari di programmazione:

Giovedì 2 e venerdì 3 dicembre – ore 21:15 – E’ stata la mano di Dio

Sabato 4 dicembre – ore 18:45 e 21:30 – E’ stata la mano di Dio

Domenica 5 dicembre – ore 16:00 – 18:45 e 21:30 – E’ stata la mano di Dio

Lunedì 6 dicembre – ore 21:15 – The Milky Way – nessuno si salva da solo

Martedì 7 dicembre – ore 18:45 e 21:30 – E’ stata la mano di Dio (Ultimi Spettacoli)

Mercoledì 8 dicembre – ore 17:00; 19:15 e 21:30 – Il colore della libertà

Giovedì 9 e venerdì 10 dicembre – 21:15 – Il colore della libertà

Il cinema ricorda che sarà fondamentale, per poter accedere alla sala, il Green Pass. I riferimenti sono: 0141.413620 (con segreteria telefonica), 333 593 1921 (responsabile). Il sito internet è www.cinemalumiereasti.jimdo.com e la pagina Facebook ha il titolo “lumiere” collegata anche al gruppo “amici del lumière di asti”. Il Lumière è anche su Instagram alla voce “lumiereasti”.