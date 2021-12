La città di Asti protagonista all’incontro della rete regionale di Film Commission Torino Piemonte

Ieri mattina il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore alla Cultura Gianfranco Imerito sono stati invitati a Torino, al Circolo dei Lettori, al primo incontro della rete regionale di FCTP.

L’incontro è stata l’occasione per un confronto sullo stato della rete e le sue opportunità di sviluppo per un indotto cinematografico sempre più diffuso sul territorio regionale e per la presentazione di proposte di altre realtà cinematografiche piemontesi che interverranno a partire dal Museo Nazionale del Cinema.

Il Primo Cittadino Maurizio Rasero, nel ribadire che Asti è stata più volte citata nel corso del meeting, sottolinea le grandi potenzialità della nostra città ad ospitare produzioni cinematografiche con importanti ritorni economici ed occupazionali.

A tal proposito, l’Assessore Imerito dichiara: “Proprio recentemente Asti ha ospitato le riprese della serie tv LIDIA realizzata per NetFlix e basata sulla vita di Lidia Poet, una delle prime donne avvocato nell’Italia dell’800. Queste riprese hanno valorizzato numerosi scorci della nostra città e, in particolare, il nostro splendido Teatro Alfieri dimostrando che il settore cinematografico non solo offre grandi opportunità per lo sviluppo economico del territorio, ma ne è anche uno strumento di attrazione, promozione e valorizzazione”.