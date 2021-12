La band art-rock Landa in concerto ad Asti: “Orgogliosi di tornare a suonare in città”

Di nuovo a casa. Dopo la pubblicazione del primo Ep “I changed my name” e il primo live al Legend Club di Milano, la band indipendente Landa arriva ad Asti, città natale degli artisti, con una serata al locale Doppio Malto di corso Alessandria in programma venerdì 10 dicembre, alle 22.

Si tratta della prima uscita piemontese, dopo un anno e mezzo passato a lavorare sui dettagli di un progetto maturato e germogliato agli inizi della crisi pandemica. “Siamo contenti di suonare nella nostra città in periodo natalizio – dichiara Andrea Caldi, frontman del gruppo – Il nostro lavoro, che si è concretizzato quest’anno con il singolo One shot, preludio al nostro primo album, è stato un cantiere di nuove idee che abbiamo intenzione di sviluppare nei prossimi mesi”.

Il quintetto composto da Andrea Caldi (voce e chitarra), Oscar Patritto (chitarre), Vittorio Ligresti (tastiere), Stefano Di Rosa (basso) e Roberto Butera (batteria) esprime una declinazione originale di arrangiamenti musicali e una sintesi tutta personale di contaminazioni rock e prog. È stato proprio il singolo One shot, grazie a queste apprezzate caratteristiche, a sfiorare le 50 mila visualizzazioni su youtube in poche settimane.

La serata al Doppio Maltro sarà l’occasione per proporre i cinque brani dell’Ep, che intanto continuano a consolidare un importante piazzamento sulle radio web, ma anche alcune cover arrangiate in acustico, da Stevie Wonder (Sir Duke) ai Queen (medley), da Zucchero (Con le mani, Diavolo in me) a Tina Turner (Proud Mary).

Inoltre una nota di colore: “Essendo in periodo natalizio, riproporremo una selezione di cover natalizie interpretate a modo nostro – spiega ancora Caldi – Con questo intendiamo certamente divertire il nostro pubblico, ma ci piacerebbe passare anche il messaggio della trasversalità della nostra musica, che può innervare più generi grazie alla sua duttilità”.