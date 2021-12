Insieme per Canelli: “Sportello Agenzia delle Entrate: se ci sei batti un colpo”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Insieme per Canelli

Diversi Cittadini di Canelli e dintorni si sono recati allo Sportello canellese dell’Agenzia delle Entrate al Centro Servizi di V. G.B. Giuliani, ed hanno semplicemente trovato la porta chiusa. Nessuna comunicazione, nessuna informazione, nemmeno un biglietto. Nulla.

E dire che si erano levate voci importanti a difesa del Servizio ed erano uscite dichiarazioni pubbliche di un accordo tra l’Agenzia delle Entrate ed il Comune per garantire la continuità del Servizio. L’Amministrazione canellese ha più volte presentato come un successo la mancata chiusura che si era prospettata: ora siamo al momento del dunque?

E pensare che per fare posto in Municipio all’Agenzia si è persino spostata la Biblioteca comunale. Ora l’Agenzia riaprirà? Quando? In maniera continuativa o a singhiozzo? Basta che non sia il solito metodo di soffocare i servizi in Valle Belbo: cominciare a trascurarli, aprire a singhiozzo, diminuire le prestazioni, far allontanare la gente, per poi dire che ormai si tratta di “rami secchi” e dunque che senso ha tenerli aperti!

Insieme per Canelli