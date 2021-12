Incontro di Natale con i soci UCID di Asti

Con l’incontro di Natale avvenuto nei giorni scorsi nel saloncino del Seminario di Asti, è ripresa la tradizione della Sezione UCID di Asti di ritrovarsi con i propri soci e familiari.

All’incontro, organizzato del presidente astigiano Simone Solaro, era presente anche il Vescovo di Asti, mons. Marco Prastaro che ha presentato il suo libro, “Dove Dio ha nome di donna. La mia missione tra i Samburu del Kenya”. Presente anche don Marco Andina, Assistente Ecclesiastico UCID di Asti, con la sua ultima fatica letteraria “Oggi sarai con me in Paradiso. Meditazioni sui vangeli festivi”. Presenti inoltre il presidente del Gruppo interregionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’UCID Paolo Porrino e Riccardo Ghidella past presidente nazionale UCID e membro del comitato esecutivo dell’Uniapac Europe.

E’ poi seguita la celebrazione della S. Messa. Nell’incontro conviviale tenutosi poi presso il ristorante Tacabanda di via al Teatro Alfieri ad Asti, Alex Toselli, socio UCID e presidente dell’Associazione Albergo Etico Onlus ha illustrato brevemente l’attività portata avanti dal 2006 che anche grazie alla felice intuizione dello chef Antonio De Benedetto, è presente in diverse città Italiane come Asti, Roma, Fénis e anche all’estero come recentemente in Australia a Blue Mountains.

Nella foto: Il gruppo dei soci dell’UCID di Asti durante l’incontro di Natale.