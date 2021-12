“Incontro con l’autore” a Castelnuovo Belbo: Franco Monero presenta il suo nuovo romanzo

Sabato 4 dicembre alle 17 alla biblioteca Fenga a Castelnuovo Belbo, Franco Monero presenterà il suo nuovo romanzo “Le conseguenze del peccato”.

Un’ombra oscura e maligna riemerge dal passato turbolento di una donna imbrattando di sangue le strade di una Parigi pronta alla rinascita dopo gli anni terribili della guerra. Un mistero occultato tra le freddee umide stanze di un piccolo collegio del nord della Francia. Un omicidio mai risolto. Tre giovani amici. Un patto segreto. Chiamato a indagare sul caso, il commissario Planté si troverà ben presto faccia a faccia con i fantasmi del proprio passato che lo renderanno vulnerabile e debole, allontanandosi sempre più dalla verità.

Per riuscire a far luce sugli omicidi sarà costretto a fare un tuffo indietro nel tempo, ma quando sarà a un passo dalla soluzione, la sua esistenza si troverà in bilico tra la vita e la morte. Ingresso libero fino a esaurimento posti

accesso consentito ai possessori di Green Pass

Info biblioteca: 3383067107–biblioteca.castelnuovobelbo@gmail.com