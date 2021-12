Nella notte a Ferrere, in via Torino, una persona ha perso il controllo della propria auto ed è andata a sbattere contro un muraglione. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Asti, presente sul posto con due mezzi, per estrarre la persona dalla vettura e affidarla ai soccorritori del 118.