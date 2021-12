Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 32 dicembre, si è verificato un incidente stradale, fortunatamente senza feriti, a Ferrere.

Il sinistro ha visto coinvolto un mezzo cassonato che, probabilmente per il manto stradale scivoloso, è finito fuori strada in una scarpata. I vigili del fuoco di Asti sono intervenuti con 2 squadre e con la gru hanno riportato il mezzo in sicurezza sulla strada.